Переключиться на мобильную версию

Чисора готов провести реванш с Такамом

Комментариев: 0
Первый бой между боксерами состоялся в июле 2018 года.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский боксер Дерек Чисора, который в своем следующем бою встретится с поляком Артуром Шпилькой, выразил желание провести реванш с камерунцем Карлосом Такамом.

"Фанаты увидят великолепный вечер бокса 20 июля. Многие приедут специально в Лондон, чтобы посмотреть мой поединок со Шпилькой. Это будет замечательный вечер для того, чтобы сходить туда со своей женой, друзьями или знакомыми. 

Реванш против Такама? Я думал об этом. Карлос - очень хороший парень, мы с ним общались. Буду рад, если наш реванш состоится. Если болельщики хотят этого, то мы вновь дадим им этот бой", приводит слова Чисоры SecondsOut.

Напомним, в июле 2018 года Чисора победил Такама техническим нокаутом в восьмом раунде.

Чисора и Шпилька проведут бой 20 июля на арене O2 в Лондоне. В свою очередь Такам в следующем поединке должен встретиться с дебютантом хэвивейта Александром Усиком.

Поделись:
Теги: Дерек Чисора, Карлос Такам, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь