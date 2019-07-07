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Фьюри назвал дату реванша против Уайлдера

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Первый бой боксеров завершился ничьей.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил о дате своего повторного боя с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

По словам британца, реванш состоится 22 февраля 2020 года.

"Реванш с Уайлдером подтвержден, контракт подписан. Бой пройдет 22 февраля. В этот раз я уже не выйду на ринг после трехлетней паузы. И не буду злоупотреблять алкоголем, как тогда. Так что я с легкостью нокаутирую Уайлдера", - приводит слова Тайсона Metro.co.uk.

По информации источника, перед боем с Уайлдером Фьюри встретится с американцем Джарреллом Миллером. Бой должен состояться в Нью-Йорке 5 октября.

Напомним, первый поединок между Тайсоном и Деонтеем прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью. 

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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Лесоруб.  (аноним)  07.07.2019, 18:00
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Лесоруб.
Бабуину будут тапки. если раньше Ортис не положит..
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