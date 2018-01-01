Кэмпбелл: Ломаченко является высококлассным боксером

Британец уважает своего соперника.

Британский боксер Люк Кэмпбелл оценил способности своего следующего соперника - чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко.

Претендент на титулы считает украинца высококлассным боксером, однако надеется одержать верх в этот поединке, который пройдет 31 августа в Лондоне.

"Это будет самый тяжелый поединок в моей карьере. Ломаченко является высококлассным боксером. Он умеет делать абсолютно все. 31-го августа посмотрим, как я смогу ему противостоять.

Верю, что я - лучший и смогу одержать победу. Для Англии это будет масштабный бой. Здесь заждались таких поединков. Два боксера, находящихся на пике карьеры, сойдутся в ринге.

Да, раньше Ломаченко вообще не значился в списках WBC, его фамилия в претендентах на титул появилась из ниоткуда. Мой путь к этому титулу значительно дольше и тяжелее, но меня это не волнует. Нужно выходить и доказывать, что ты лучше", - приводит слова Кэмпбелла BBC Sport.