Арум высказался о возможном бое Кроуфорда против Спенса
Промоутер не теряет надежды организовать этот поединок.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не скрывает, что хочет организовать объединительный поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и обладателя титула IBF Эррола Спенса.
Функционер считает, что этот бой станет самым интересным в полусредней весовой категории.
"Это действительно зависит от того, забронировал ли Спенс бой с Портером. Если он этого не сделал, я думаю, что это будет очень удачный бой.
Если этого не случится, то Кроуфорд выйдет на ринг с лучшим доступным боксером в ноябре, а затем, мы надеемся, что устроим его бой против Спенса в следующем году. Это будет самым большим событием в полусреднем весе", – приводит слова Арума BoxingNews24.
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