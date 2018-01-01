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Каллум Смит отказался от объединения поясов

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Британец не захотел биться с Билли Джо Сондерсом.
Каллум Смит
Каллум Смит
Getty Images

Промоутер обладателя титула WBO в суперспреднем дивизионе Билли Джон Сондерса Фрэнк Уоррен отметил, что чемпион WBA Каллум Смит отказался от объединительного боя с его клиентом.

“Сегодня мы все-таки получили ответ от представителей Каллума Смита касательно нашего предложения об объединительном бое - они отказались. Не было встречных условий.

Просто сказали “нет“ и все. Разве объединительный поединок PPV между двумя популярными британскими бойцами с разделением денег 50 на 50 не является хорошим предложением?“, - написал менеджер в своем Twitter.

Напомним, ранее Смит защитил титул чемпиона мира, нокаутировав Н’Джикама.

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