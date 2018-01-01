Майк Тайсон: Не уверен, что Луиса Суареса оштрафовали на 3 млн долларов

Легендарный боксер рассказал про список плохих парней в спорте.

Американский легендарный боксер Майк Тайсон посетил пресс-конференцию в Киеве, на которой рассказал про плохих парней в спорте.

"Я знаю что есть список плохих парней в спорте. Я в нем на третьем месте? А кто на первом? Футболист Суарес? Не знал что он тоже кусался. Не уверен, что его оштрафовали на 3 млн долларов.

Когда будете составлять такой перечень, учитывайте, что я всегда должен быть первым", - заявил Тайсон.