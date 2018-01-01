Переключиться на мобильную версию

Майк Тайсон: Не уверен, что Луиса Суареса оштрафовали на 3 млн долларов

Комментариев: 0
Легендарный боксер рассказал про список плохих парней в спорте.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Американский легендарный боксер Майк Тайсон посетил пресс-конференцию в Киеве, на которой рассказал про плохих парней в спорте.

"Я знаю что есть список плохих парней в спорте. Я в нем на третьем месте? А кто на первом? Футболист Суарес? Не знал что он тоже кусался. Не уверен, что его оштрафовали на 3 млн долларов.

Когда будете составлять такой перечень, учитывайте, что я всегда должен быть первым", - заявил Тайсон.

Поделись:
Теги: Майк Тайсон, бокс, Луис Суарез
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь