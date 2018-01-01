Завтрак с чемпионом: Майк Тайсон - боксер, который покорил своей искренностью

Легендарный боксер Майк Тайсон стал новым бренд-амбассадором Parimatch и приехал в Киев для участия в съемках рекламной кампании.

Майк Тайсон - абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, мастер быстрых нокаутов и самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории бокса. В 20 лет он стал самым молодым чемпионом мира. Повторить что-то подобное на ринге до сих пор никому не удалось.

Американец - один из самых известных бывших боксеров, который теперь стал новым бренд-амбассадором популярной букмекерской компании Parimatch.

Майк Тайсон Parimatch

В честь этого события легендарный спортсмен прибыл в Киев, где состоялась его встреча с представителями СМИ. По ходу мероприятия звучало множество вопросов, и самые интересные комментарии мы собрали в нашем материале.

Об украинских боксерах

“Ломаченко - лучший. Об этом парне я могу сказать, что он действительно лучший. Он невероятный. К сожалению, с ним я не знаком.

Усик? Я его не знаю, и сказать что-либо о его перспективах в супертяжелом весе не могу.

Я знаком с братьями Кличко, у нас хорошие отношения. Было бы здорово встретиться с ними в Киеве, но я не договаривался об этом. Если получится организовать это - я буду рад“.

Кто лучший в хэвивейте?

“Самый лучший боксер в супертяжелом весе - Деонтей Уайлдер“, - заявил Майк без раздумий.

О рейтинге “самых плохих парней в истории спорта“

“Есть такой рейтинг? Я не слышал. И какое место я там занял? Третье? Я должен быть на первом, однозначно! А кто же возглавил рейтинг? Луис Суарес? Я не знаю такого спортсмена.

Суарес тоже кусался? Я сомневаюсь, что за укусы он платил 3 миллиона штрафа. Знаете, я бы не отказался с ним познакомиться.

Но одно вам скажу, если вы решите составить подобный список, то не забудьте поставить меня на первое место, оно только мое“, - с улыбкой на лице сообщил американец.

Майк Тайсон Parimatch

О Коноре Макгрегоре

“Конор - очень крутой и он гений промоушена. Он самый настоящий гений, который умеет делать шоу и зарабатывать деньги. Он умеет говорить, умеет преподнести себя. Бесспорно, Макгрегор - гений.

Но, с другой стороны, он превратился в бизнесмена, а люди ждут от него новых поединков. Но все равно он - гений“.

О голубях

“В моей коллекции 3 тысячи голубей. Если вы мне подарите еще одного - то мне тяжелее не станет, их уже итак очень много. Я знаю, что в прошлом одни из самых лучших голубятней в мире находились именно в Украине, для меня это не новость.

Самый дорогой голубь в моей коллекции? Польский голубь“.

О каннабисовом курорте в Калифорнии

“Да, я действительно сейчас занимаюсь открытием каннабисового курорта. Там будут различные варианты отдыха и возможности провести время.

Сколько будет стоить отдохнуть там? Ну, все будет зависеть от того, что именно вы будете делать (смеется). Пока я не могу назвать конкретных цифр“.

Майк Тайсон Parimatch

О дне рождении

“Как я провел день рождения? Вначале я потренировался, как всегда. А потом - ничего не делал, это и был праздник“ (30-го июня Тайсону исполнилось 53 года - прим.ред.).

О тренировках

“Я постоянно тренируюсь. Дважды в день - утром и вечером. Мои тренировки длятся час-полтора, и я никогда их не пропускаю.

Это моя жизнь. Я не могу не заниматься, иначе я просто умру“.

О людях, которые вдохновили заняться боксом

“Два человека были моими вдохновителями. Это Мохаммед Али и Бобби Стюард. Благодаря им я пошел в бокс и стал тем, кто я есть“, - ответил Тайсон.

Под конец встречи Майку сделали оригинальный подарок - копию булавы Богдана Хмельницкого. Тайсону невероятно понравился подарок, и он гордо поднял булаву над головой.

Майк Тайсон Parimatch

Послесловие

Тайсон - легенда, чемпионская история которого вдохновила множество молодых ребят начать заниматься спортом. Регалии этого великого боксера можно очень долго перечислять, все они есть в Википедии. Но это не расскажет о том, что он по-настоящему яркий и интересный как личность.

Он - невероятный спортсмен, а еще великий человек. Что поразило в появлении Майка на встрече, так это простота. Человек, который достиг столь высоких вершин, не выставляет напоказ своего достатка. Он был просто одет - в футболку, джинсы и кроссовки, без тонны золотых цепей и аксессуаров, которые любят современные спортсмены.

Майк привел в восторг своей непосредственностью, чувством юмора, общительностью и раскованностью. За столь короткую встречу он покорил мое сердце и стал первым спортсменом, у которого я действительно хотела взять автограф на память. И, нужно отдать должное организаторам, у всех желающих была возможность сделать фото с легендой и получить автограф.

Безусловно, можно было бы просто написать о том, что сказал Майк Тайсон во время встречи с журналистами. Но та искренность и душевность мероприятия, которые пронизывали конференц-зал с первой и до последней минуты, были куда важнее сказанных слов. И именно об этом хотелось рассказать больше всего.

Екатерина Бедан,

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