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Тайсон: Все, что могу сказать о Ломаченко - он лучший

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Майк Тайсон еще раз высказал уважение Василию Ломаченко.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко лучшим.

При этом легендарный американец не стал делать прогноз о карьере Александра Усика в супертяжелом весе.

"Ломаченко - лучший. Это все, что я могу сказать о нем. Он невероятный, но, к сожалению, я с ним не знаком.

О перспективах Усика в супертяжелом весе не могу пока ничего сказать. Кто первый в супертяжах? Деонтей Уайлдер", - сказал Тайсон на пресс-конференции в Киеве.

Ранее Майк Тайсон говорил, что такие как Ломаченко могут вернуть интерес к боксу.

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Теги: Майк Тайсон, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (1)
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Антон  (аноним)  06.07.2019, 13:54
Оценка:  0
Антон
Это ответ вате, кто лучший в боксе.
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