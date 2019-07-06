Тайсон: Все, что могу сказать о Ломаченко - он лучший

Майк Тайсон еще раз высказал уважение Василию Ломаченко.

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко лучшим.

При этом легендарный американец не стал делать прогноз о карьере Александра Усика в супертяжелом весе.

"Ломаченко - лучший. Это все, что я могу сказать о нем. Он невероятный, но, к сожалению, я с ним не знаком.

О перспективах Усика в супертяжелом весе не могу пока ничего сказать. Кто первый в супертяжах? Деонтей Уайлдер", - сказал Тайсон на пресс-конференции в Киеве.

Ранее Майк Тайсон говорил, что такие как Ломаченко могут вернуть интерес к боксу.