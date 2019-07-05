Переключиться на мобильную версию

Арум заявил, что Хирн специально тянет с официальным объявлением боя Ломаченко - Кэмпбелл

Комментариев: 1
Американский промоутер сообщил, что сделка уже завершена.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что переговоры по организации боя украинца с Люком Кэмпбеллом официально завершены.

“Сделка заключена. Эдди Хирн хочет самостоятельно сделать официальное объявление. Затягивание связано с нежеланием вмешиваться в продажу билетов на поединок Диллиана Уайта, которые не очень хорошо продаются.

Насколько нам известно, все контракты подписаны. Мы ожидаем, что бой состоится 31 августа, и я думаю, что он пройдет на O2 Arena в Лондоне.

Все вопросы к Эдди, потому что у нас все готово. ESPN отправит в Англию целую команду для освещения боя. С объявлением или без него, подготовка к бою уже началась“, - сказал Арум в интервью IFL TV.

Ранее Василий Ломаченко высказался о недовольстве Хирна назначением титульного боя с Кэмпбеллом.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Боб Арум, Эдди Хирн, Люк Кэмпбелл
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  05.07.2019, 23:37
Оценка:  0
гость
Придётся Огр.еб.ать Басе. время пришло. потому как именные часы Бася получил..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь