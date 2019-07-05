Арум заявил, что Хирн специально тянет с официальным объявлением боя Ломаченко - Кэмпбелл

Американский промоутер сообщил, что сделка уже завершена.

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что переговоры по организации боя украинца с Люком Кэмпбеллом официально завершены.

“Сделка заключена. Эдди Хирн хочет самостоятельно сделать официальное объявление. Затягивание связано с нежеланием вмешиваться в продажу билетов на поединок Диллиана Уайта, которые не очень хорошо продаются.

Насколько нам известно, все контракты подписаны. Мы ожидаем, что бой состоится 31 августа, и я думаю, что он пройдет на O2 Arena в Лондоне.

Все вопросы к Эдди, потому что у нас все готово. ESPN отправит в Англию целую команду для освещения боя. С объявлением или без него, подготовка к бою уже началась“, - сказал Арум в интервью IFL TV.

Ранее Василий Ломаченко высказался о недовольстве Хирна назначением титульного боя с Кэмпбеллом.