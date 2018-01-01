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Лопеса, который хочет бой с Ломаченко, жестко отправили на канвас в спарринге

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Соперник американца также применил борцовский прием.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Boxing Scene

Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес готовится к своему поединку против японца Масайоши Накатани за звание обязательного претендента на титул по версии IBF, который состоится 19-го июля в Оксон-Хилле. 

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Во время тренировки боксер проводил спарринг с 20-летним соотечественником Джейнелсоном Фигероа, выступающим в полусреднем весе. В Сети появилось видео, как Фигероа отличным ударом отправил Лопеса на канвас.

Кроме того, в YouTube было опубликовано еще одно видео с этого спарринга, в конце которого соперник Лопеса борцовским приемом отправил его на канвас.

Отметим, что Теофимо Лопес неоднократно заявлял о своем желании провести бой с украинским чемпионом в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко. Так, в одном из последних интервью Лопес заявил, что заберет у Ломаченко чемпионские титулы.

Ранее тренер Теофимо сказал, что они выбьют все де**мо из Ломаченко.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, видео
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