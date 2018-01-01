Переключиться на мобильную версию

Непобежденный украинец Богачук выйдет на ринг 28 июля

Комментариев: 0
Боксер узнал своего следующего соперника.
Сергей Богачук
Сергей Богачук
Getty Images

Непобежденный украинский боксер, который выступает в первом среднем весе, Сергей Богачук (14-0, 14 КО) узнал имя своего следующего соперника.

24-летний украинец встретится с более опытным Фернандо Марином из Мексики (16-3-3, 12 КО).

Поединок состоится 28 июля в Голливуде (США).

Напомним, в мае Богачук продолжил свою впечатляющую серию, одержав 14-ю досрочную победу в 14-ти боях. Соперником украинца был мексиканский ветеран Фредди Эрнандес.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Богачук
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.facebook.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь