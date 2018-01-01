Непобежденный украинец Богачук выйдет на ринг 28 июля

Боксер узнал своего следующего соперника.

Непобежденный украинский боксер, который выступает в первом среднем весе, Сергей Богачук (14-0, 14 КО) узнал имя своего следующего соперника.

24-летний украинец встретится с более опытным Фернандо Марином из Мексики (16-3-3, 12 КО).

Поединок состоится 28 июля в Голливуде (США).

Напомним, в мае Богачук продолжил свою впечатляющую серию, одержав 14-ю досрочную победу в 14-ти боях. Соперником украинца был мексиканский ветеран Фредди Эрнандес.