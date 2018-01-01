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Кролла решил вскоре завершить карьеру

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Энтони Кролла готов завершить карьеру боксера спустя один бой.
Энтони Кролла
Энтони Кролла
Getty Images

Бывший соперник Василия Ломаченко Энтони Кролла рассказал, что может вскоре завершить карьеру.

Кролла отметил, что еще может достойно выступать на мировом уровне и считает, что проигрывать Ломаченко не стыдно.

"Я думаю, проведу еще один бой. У меня было время подумать, что делать дальше. Я всегда хотел провести поединок в Манчестере и после этого уйти на пенсию.

Я верю, что могу продолжать боксировать на мировом уровне. И я доказал это когда боксировал с Даудом Йорданом, топовым бойцом, он входит в топ-10 рейтинга почти всех боксерских организаций. И тогда я победил в сложном поединке, поэтому могу говорить, что принадлежу к элите.

Но давайте смотреть на вещи реально. Я много думал о том, что не стоит задерживаться в боксе слишком долго. Но, учитывая последний бой, мне не хотелось бы уходить сейчас. Я говорил со многими авторитетными людьми и все они говорят, что Ломаченко – один из лучших боксеров в истории и ему не стыдно проиграть". И я думаю, что они правы", - цитирует Кроллу Sky Sport.

Ранее Кролла рассказал, что не увидел у Ломаченко слабых мест.

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Теги: Василий Ломаченко, Энтони Кролла, бокс
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