Турман: Для меня будет честью проводить великого Пакьяо на пенсию

Кит Турман уверен, что его с Пакьяо бой оправдает все ожидания фанатов.

Чемпион WBA в полусреднем весе Кит Турман еще раз подчеркнул свою уверенность в победе над Мэнни Пакьяо, бой с которым пройдет 20 июля.

Американец хочет доказать фанатам, что снова может стать великим и рад проводить Пакьяо на пенсию.

"В этом году несколько боев назвали большими. Да, Альварес - Джейкобс получился неплохим поединком, но не оправдал ожиданий фанатов, а вот Спенс - Гарсия я даже не могу назвать конкурентным. Эти поединки были неплохими, но никто не назовет их бомбой. Мой же бой с Пакьяо не может не оправдать шумиху.

Моим фанатам интересно, смогу ли я снова стать великим спустя всего шесть месяцев после камбэка в ринг. Это отличный бой. Я очень рад, что могу стать частью этого события и для меня будет большой честью проводить великого Мэнни Пакьяо на пенсию. Я сделаю с ним то, что он сделал с Оскаром Де Ла Хойей", - цитирует Турмана BoxingScene.