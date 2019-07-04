Кролла: Я не увидел у Ломаченко никаких уязвимых мест

Энтони Кролла прокомментировал предстоящий бой своего соотечественника Люка Кэмпбелла с Василием Ломаченко.

Британский легковес Энтони Кролла высказался о бое своего соотечественника Люка Кэмпбелла с украинским чемпионом дивизиона по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко.

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"Сравнивать меня с Люком бессмысленно, ведь он боксер другого стиля. Думаю, у него больше шансов устроить крутой бой с Ломаченко. Он будет хорошим конкурентом, ведь у него отличная любительская школа и победа на Олимпийских играх.

Многое будет зависит от того, как агрессивно начнет Ломаченко. Прогнозы могут сбываться, а могут и нет. Предполагаю, что Ломаченко вначале просто побоксирует с Кэмпбеллом. Минимум 4 раунда будут весьма конкурентными.

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Бой будет крутым с боксерской точки зрения. В ринге сойдутся два олимпийских чемпиона, два бойца топ-класса. Вся фишка в том, чтобы держать Ломаченко на дистанции, а в этом Кэмпбелл хорош. Но Ломаченко очень круто сокращает дистанцию. Невероятно умный боксер.

Увидел ли я какие-то уязвимые места? Честно? Нет, не увидел. Я практически не попадал. Помню, когда я один раз хорошо по нему попал, все сразу же обернулось для меня кошмаром. Он сразу же взвинтил плотность боя - это было просто жуткое чувство. Дело не в том, что я был плохо готов. Просто у меня не нашлось никаких контрагрументов", - цитирует Кроллу Sky Sports.

Напомним, бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла состоится 31-го августа в Лондоне (Великобритания).