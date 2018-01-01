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Уайт: Я уже побил Паркера, зачем мне думать о новом бое с ним?

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Диллиан Уайт заявил, что не собирается проводить реванш с Джозефом Паркером.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Известный британский боксер Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) высказался по поводу реванша с супертяжеловесом из Новой Зеландии Джозефом Паркером (23-2, 18 КО).

"В мои планы не входит реванш с Паркером. Я уже однажды его побил, так зачем мне снова думать о поединке с ним? Я уже занес Джезефа в свой послужной список.

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Он хочет, чтобы я рассмотрел его в качестве будущего соперника, но я не собираюсь этого делать. Мне нет смысла проводить поединок с тем, кто уже мне проиграл, пусть Паркер и его промоутер перестанут нести чепуху", - цитирует Уайта Sky Sports.

Напомним, в июле 2018-го года Диллиан Уайт победил Джозефа Паркера единогласным решением судей.

Ранее промоутер Уайта Эдди Хирн заявил, что его клиент ждет титульного боя с Деонтеем Уайлдером.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Джозеф Паркер, реванш
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