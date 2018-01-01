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Пакьяо: Турман недооценивает меня

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Филиппинский боксер считает, что он быстрее своего соперника.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Обладатель титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо поделился своими ожиданиями от предстоящего боя с временным чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом.

“Турман говорил что-то плохое обо мне? Мне все равно. Я собираюсь его удивить.

Турман недооценивает меня, он думает, что я слишком мелкий для него. Но когда мы выйдем в ринг, его ждет сюрприз.

Я двигаюсь быстрее его. У меня намного лучше развита скорость рук и ног. Хочу Турману урок“, - цитирует филиппинца Boxing News24.

Напомним, поединок Турман - Пакьяо состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

Ранее Майки Гарсия сделал свой прогноз на бой.

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Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, Кит Турман
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