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Альварес предложил Ковалеву провести бой 14 сентября

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Команду российского боксера не устроила сумма гонорара за этот поединок.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО), готов провести поединок с обладателем титула WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (33-3-1, 28 КО).

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По информации Boxing Scene, "Канело" предложил россиянину провести поединок в промежуточном весе 14-го сентября. Отмечается, что команда мексиканца предложила Ковалеву низкий гонорар, однако точная сумма не называется.

Источник сообщает, что россиянин готов рассмотреть предложение Альвареса только в том случае, если он улучшит финансовые условия сделки.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалев сразится с Энтони Ярдом в августе.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Сергей Ковалев
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