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Ковалев откажется от боя с Ярдом, если сумеет договориться с Саулем Альваресом

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Россиянин договорился о проведении поединка с Энтони Ярдом, однако готов от него отказаться при определенных условиях.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Boxing Scene

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев пришел к соглашению с обязательным претендентом на титул Энтони Ярдом по поводу проведения боя.

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Как передает издание The Athletic, промоутер россиянина Боб Арум сообщил, что поединок состоится 24-го августа в России. Однако Ковалев может отказаться от боя, если его команда сумеет договориться с чемпионом мира в среднем весе Саулем "Канело" Альваресом.

В случае, если это произойдет, то Ярд получит компенсацию от Ковалева, а также проведет бой с экс-чемпионом WBO во втором среднем весе Хильберто Рамиресом.

Отметим, что изначально бой Ковалев - Ярд должен был пройти в июне в Челябинске, но был перенесен по неизвестным причинам.

Ранее сообщалось, что Сауль "Канело" Альварес получил новый титул от WBC.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Сауль Альварес
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Комментариев (1)
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Поветкин  (аноним)  02.07.2019, 20:20
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Поветкин
Та куда там нашему Ковалеву выходить с Альваресом. Удел Сережи-громко попердывать.
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