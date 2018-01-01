Фьюри проведет следующий бой в сентябре - источник

Имя соперника на данный момент неизвестно.

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри планирует выйти на ринг уже в сентябре этого года.

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Как сообщает инсайдер Майк Коппинджер, ссылаясь на промоутера "цыганского короля" Боба Арума, следующий поединок Фьюри состоится либо 7-го, либо 21-го сентября. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Отмечается, что у Фьюри пока нет соперника. В ближайшие дни Арум должен будет провести несколько встреч, чтобы подобрать подходящего боксера и оформить сделку.

Напомним, в середине июня Тайсон Фьюри провел бой против немца Тома Шварца, нокаутировав соперника во втором раунде. Смотрите также видео нокаута в поединке Фьюри - Шварц.

Ранее сообщалось, что Фьюри может встретиться в ринге с болгарским боксером Кубратом Пулевым.