Руис получил специальный пояс WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) наградила чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса особенным поясом.

На титуле изображена фотография боксера, а также специальная надпись: “Первый мексиканский чемпион мира в супертяжелом весе“.

🛬🇵🇷 Andy Ruiz Jr has arrived in Puerto Rico to visit the WBO and was today presented with a special belt to commemorate his historic win over Anthony Joshua.



🇲🇽👑 “First Mexican Heavyweight Champion“ pic.twitter.com/apOkpvoXeY