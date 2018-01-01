Тренер Лопеса: Мы выбьем все де**мо из Ломаченко

Теофимо Лопес-cтарший считает, что украинец не хочет драться с его сыном.

Тренер и отец американского проспекта Теофимо Лопеса уверен, что его подопечный в ближайшее время станет абсолютным чемпионом мира.

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“Я думал, что Комми вырубит Бельтрана до пятого раунда, но после просмотра этого дерьма, могу заявить, что Комми будет в нокауте до третьего раунда. Возможно это произойдет еще в первом. Вы знаете, что я всегда говорю правду.

Сейчас у нас 13 боев, мой сын будет с поясом за 15 боев. Все титулы мы соберем на 16 поединке.

Уверяю, мы выбьем все дерьмо из этого еб**ого Ломаченко. Он дерется с мешками вроде Кроллы, у которого уже есть 6 поражений. Он не хочет драться с моим сыном. Мы выиграли бой с ним еще до поединка“, - цитирует Лопеса-старшего ESNews.

Ранее боксер заявил, что он заберет у Ломаченко все пояса.