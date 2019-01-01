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Майки Гарсия готов сразиться с Ломаченко в суперлегком весе

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Экс-чемпион мира хотел бы провести поединок с украинцем.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Бывший чемпион мира Майки Гарсии рассказал, при каком условии он готов провести бой с чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

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"Сейчас я нахожусь в поиске вариантов. Я пока не решил, останусь ли я в полусреднем весе или опущусь в суперлегкий вес. Я рассмотрю доступные варианты и тогда приму решение. Думаю, бой я проведу до конца года.

Вернуться сразу в легкий вес я не могу. Я достаточно много набрал и поэтому сложно будет быстро вернуться в легкий. Я смогу вернуться в этот вес, если сначала перейду в суперлегкий.

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Слышал, что Ломаченко думает подняться в суперлегкий вес. Быть может, я смогу с ним сразиться в этой весовой категории. Я очень этого хочу, да и фанаты хотят видеть этот поединок", - приводит слова Гарсии BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Майки Гарсия смотрел бой Комми - Бельтран в компании промоутера Василия Ломаченко.

Сам Гарсия заявил, что во время поединка они с Арумом не обсуждали деловые вопросы.

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Теги: бокс, Майки Гарсия, Василий Ломаченко
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