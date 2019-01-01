Ломаченко сразится с Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне

Промоутер британского боксера сообщил, что они достигли договоренности с Василием Ломаченко.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Люка Кэмпбелла, заявил, что достиг договоренности с командой Василия Ломаченко об организации поединка.

По словам Хирна, бой состоится 31-го августа в Лондоне (Великобритания).

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“Сделка уже оформлена. Мы только что согласовали все условия с Ломаченко и теперь мне предстоит встреча с Кэмпбеллом, чтобы подписать окончательный контракт.

Мы очень ждем этого боя. Официальный анонс появится на этой неделе. Я уже жду, когда смогу начать рекламировать это событие“, - приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее Люк Кэмпбелл рассказал о секретах, которые помогут ему победить Василия Ломаченко.