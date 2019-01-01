Переключиться на мобильную версию

Ломаченко сразится с Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне

Комментариев: 0
Промоутер британского боксера сообщил, что они достигли договоренности с Василием Ломаченко.
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Boxing Scene

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Люка Кэмпбелла, заявил, что достиг договоренности с командой Василия Ломаченко об организации поединка.

По словам Хирна, бой состоится 31-го августа в Лондоне (Великобритания).

Читай также: Рейтинг P4P: Ломаченко сохраняет лидерство, Усик - шестой, Джошуа покинул топ-10

“Сделка уже оформлена. Мы только что согласовали все условия с Ломаченко и теперь мне предстоит встреча с Кэмпбеллом, чтобы подписать окончательный контракт.

Мы очень ждем этого боя. Официальный анонс появится на этой неделе. Я уже жду, когда смогу начать рекламировать это событие“, - приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее Люк Кэмпбелл рассказал о секретах, которые помогут ему победить Василия Ломаченко.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь