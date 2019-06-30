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Владимир Кличко решил не возобновлять боксерскую карьеру

Комментариев: 12
Украинец сосредоточится на другой деятельности.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс и заявил, что собирается заняться другой деятельностью.

"Я принял решение перестать боксировать и заняться другой деятельностью. Никогда не думал, что поражение в бою с Энтони Джошуа станет для меня победным. У меня за плечами очень много побед, но после этого поединка на Уэмбли я осознал самое важное. Я привык думать, что поражений для меня не может существовать. Что поражение - это не вариант, но сегодня я знаю, что страстный проигрыш - это все-таки вариант", - приводит слова Кличко The Sun.

Отметим, что Владимир Кличко пять раз проигрывал в своей карьере. В 2017 году его одолел Энтони Джошуа, после чего украинец завершил карьеру.

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Комментариев (12)
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Поветкин  (аноним)  01.07.2019, 00:14
Оценка:  -1
Поветкин
Предаторр 30.06.2019, 23:37

Хочешь в пуканчик сладенький ? Я помогу зайченок, буду в Питере, подъеду к тебе.
VikaGraum    30.06.2019, 23:47
Оценка:  +2
VikaGraum
А как понимать слова про поражение, которое стало победным?
И что такое "страстный проигрыш"..?
Предаторр    30.06.2019, 23:37
Оценка:  0
Предаторр
Кто этот гей?
гость  (аноним)  30.06.2019, 23:33
Оценка:  -3
гость
Мораль в том. что Вовка всю карьеру был мешком.
ВоблаВологда  (аноним)  30.06.2019, 23:26
Оценка:  -1
ВоблаВологда
Не Гость (аноним) 30.06.2019, 23:21

Таки да, не осилил он реванш с Джошуа. А колобка Руиса даже Паркер обтяпал по очкам)))).
ВоблаВологда  (аноним)  30.06.2019, 23:23
Оценка:  +3
ВоблаВологда
А лапотным гражданам соседней страны все нет покоя.
Не Гость  (аноним)  30.06.2019, 23:21
Оценка:  0
Не Гость
В отличии от брата Виталия, Владимир, к сожалению, очковая кобра... Виталий бы, несмотря ни на что, надрал бы задницу этому Нигеру - выскочке, который проиграл мексиканскому мешку с дерьмом Руису...
гость  (аноним)  30.06.2019, 23:08
Оценка:  -2
гость
Столько пиздюлей принять на пустую голову не то ещё напишет.. Осьминог боксёр без правил..
гость  (аноним)  30.06.2019, 22:07
Оценка:  -6
гость
Нехай идёт в президенты Украины. Кто то же должен положить конец глупой военной возне в Донбассе. Зеленский так зассал угроз от Яроша про повешение на дереве на Хрещатике, что мигом забув все свои предвыборные миротворческие обещания.
гость  (аноним)  30.06.2019, 21:57
Оценка:  -7
гость
Надо признать, что с Джошуа Володенька действительно провёл хороший бой. Но по сути он пустоголовый попочленец.
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