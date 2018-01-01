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Майки Гарсия встретился с промоутером Ломаченко

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Возможный соперник Василия разговаривал с Бобом Арумом.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия посетил бой обладателя титула IBF в легком весе Ричарда Комми и Раймундо Бельтрана, на котором был замечен в компании промоутера украинского боксера Василия Ломаченко.

Примечательно, что американец и функционер ранее работали вместе, однако вынужден был прекратить сотрудничество из-за разногласий. Последующие отношения Гарсии и Арума сложно назвать теплыми, однако они побеседовали во время вечера бокса в Калифорнии.

"Мы просто поприветствовали друг друга, обсудили бой Комми против Бельтрана. Кстати, отличный поединок состоялся. Потом Боб сказал, что я могу как-нибудь зайти к нему в офис, чтобы поговорить о делах. На это я ответил, что у меня тоже есть офис, и он сам может ко мне зайти, если на самом деле этого хочет", - заявил Гарсия.

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Источник: Allboxing.ru

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