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Гарсия: Ломаченко - самый умелый легковес

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Майки прокомментировал текущую ситуацию в легком дивизионе.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия рассказал, что думает о боксерах-легковесах - Василие Ломаченко, Теофимо Лопес и Ричарде Комми.

"Ломаченко? Он до сих пор самый умелый легковес. Лома проведет следующий бой с Люком Кэмпбеллом. Это будет хороший поединок. О Теофимо Лопесе можно сказать одно - он набрал хорошую форму в последнее время. Я считаю, что у него есть талант сделать что-то большое. Наверное, он станет чемпионом. Комми? Он не такой сильный, как есть на самом деле.

У нас в легком весе много талантов. Здесь можно организовать разные поединки, потому что боксеры сотрудничают с одним промоутером и одной телесетью. Это хорошо для зрителей. Бои могут быть организованы без особых сложностей", - приводит слова Гарсии Fino Boxing.

Ранее сообщалось, что Гарсия сделал свой прогноз на бой между Мэнни Пакьяо и Китом Турманом.

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Теги: Майки Гарсия, Василий Ломаченко, бокс
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