Такам: Я собираюсь нокаутировать Усика

Карлос Такам ждет боя с Александром Усиком в сентябре.

Экс-претендент на титул в супертяжелом весе и следующий соперник Александра Усика Карлос Такам считает, что сможет одержать победу в поединке с украинцем.

Камерунец обратился к Усику, заявив, что хочет его нокаутировать.

"Я собираюсь боксировать с Усиком в сентябре. Пока еще не знаю, будет это в Великобритании или где-то еще. Но я не хочу ждать и думаю, что до сентября успею провести промежуточный бой. Может быть выйду в андеркарде боя Уайт - Ривас на арене O2. Я готов выйти против любого соперника, мне все равно.

Я хочу, чтобы Усик выздоровел, потому что я тоже жду этого поединка и знаю, что выиграю. Я собираюсь его нокаутировать. Усик, я жду тебя в сентябре", - цитирует Такама Boxing247.

Напомним, что Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе.