Переключиться на мобильную версию

Такам: Я собираюсь нокаутировать Усика

Комментариев: 2
Карлос Такам ждет боя с Александром Усиком в сентябре.
Карлос Такам
Карлос Такам
Getty Images

Экс-претендент на титул в супертяжелом весе и следующий соперник Александра Усика Карлос Такам считает, что сможет одержать победу в поединке с украинцем.

Камерунец обратился к Усику, заявив, что хочет его нокаутировать.

"Я собираюсь боксировать с Усиком в сентябре. Пока еще не знаю, будет это в Великобритании или где-то еще. Но я не хочу ждать и думаю, что до сентября успею провести промежуточный бой. Может быть выйду в андеркарде боя Уайт - Ривас на арене O2. Я готов выйти против любого соперника, мне все равно. 

Я хочу, чтобы Усик выздоровел, потому что я тоже жду этого поединка и знаю, что выиграю. Я собираюсь его нокаутировать. Усик, я жду тебя в сентябре", - цитирует Такама Boxing247.

Напомним, что Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе.

Поделись:
Теги: Александр Усик, Карлос Такам, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.06.2019, 14:50
Оценка:  +1
гость
Соснуть готов в случае проёба ?
гость  (аноним)  30.06.2019, 12:07
Оценка:  +2
гость
Ты "Мойдодыр" читал?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь