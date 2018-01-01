Андраде победил Сулецки и защитил титул WBO

Судьи отдали победу Деметриусу Андраде единогласно.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде провел поединок против Мацея Сулецки.

Бой состоялся в ночь с 29 на 30 июня в Провиденсе (США). На кону поединка стоял титул Андраде.

Поединок, который был однообразным и достаточно скучным, длился все 12 раундов, после которых судьи единогласно оставили титул в руках действующего чемпиона (120:107).

Ранее сообщалось, что Джозеф Паркер выиграл поединок у Алекса Леапаи.