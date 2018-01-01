Андраде победил Сулецки и защитил титул WBO
Судьи отдали победу Деметриусу Андраде единогласно.
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде провел поединок против Мацея Сулецки.
Бой состоялся в ночь с 29 на 30 июня в Провиденсе (США). На кону поединка стоял титул Андраде.
Поединок, который был однообразным и достаточно скучным, длился все 12 раундов, после которых судьи единогласно оставили титул в руках действующего чемпиона (120:107).
Ранее сообщалось, что Джозеф Паркер выиграл поединок у Алекса Леапаи.
Полная версия правил