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Андраде победил Сулецки и защитил титул WBO

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Судьи отдали победу Деметриусу Андраде единогласно.
Деметриус Андраде
Деметриус Андраде
Getty Images

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде провел поединок против Мацея Сулецки.

Бой состоялся в ночь с 29 на 30 июня в Провиденсе (США). На кону поединка стоял титул Андраде.

Поединок, который был однообразным и достаточно скучным, длился все 12 раундов, после которых судьи единогласно оставили титул в руках действующего чемпиона (120:107).

Ранее сообщалось, что Джозеф Паркер выиграл поединок у Алекса Леапаи.

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Теги: Деметриус Андраде, бокс
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