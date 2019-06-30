Переключиться на мобильную версию

Паркер нокаутировал Алекса Леапаи

Комментариев: 1
Рефери остановил поединок в 10 раунде.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Boxing Scene

Экс-чемпион мира новозеландец Джозеф Паркер одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Леапаи.

Судья остановил поединок в 10-м раунде, хотя все уже шло к судейским запискам.

На протяжении поединка Леапаи много атаковал, но все его атаки читались Паркером, который легко уходил от ударов, перехватывал и работал по корпусу.

Но стоит отметить, что Леапаи хорошо держался. Настолько, что Паркер разуверившись в нокауте, стал экономить силы и вкладываться не во все удары.

Ранее Паркер проявил желание боксировать с Александром Усиком.

Поделись:
Теги: Джозеф Паркер, Алекс Леапаи, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  30.06.2019, 08:49
Оценка:  0
гость
Киев из пупа Европы за четверть века превратился нечто иное.
Нет, не то о чём сразу на ум приходит, а скорей в вечно голодный, плачущий, истерящий и сквернословящий рот.
Вот что бывает со страной, управляемой внешней силой.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь