Паркер нокаутировал Алекса Леапаи
Рефери остановил поединок в 10 раунде.
Экс-чемпион мира новозеландец Джозеф Паркер одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Леапаи.
Судья остановил поединок в 10-м раунде, хотя все уже шло к судейским запискам.
На протяжении поединка Леапаи много атаковал, но все его атаки читались Паркером, который легко уходил от ударов, перехватывал и работал по корпусу.
Но стоит отметить, что Леапаи хорошо держался. Настолько, что Паркер разуверившись в нокауте, стал экономить силы и вкладываться не во все удары.
Ранее Паркер проявил желание боксировать с Александром Усиком.
Полная версия правил
Нет, не то о чём сразу на ум приходит, а скорей в вечно голодный, плачущий, истерящий и сквернословящий рот.
Вот что бывает со страной, управляемой внешней силой.