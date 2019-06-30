Паркер нокаутировал Алекса Леапаи

Рефери остановил поединок в 10 раунде.

Экс-чемпион мира новозеландец Джозеф Паркер одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Леапаи.

Судья остановил поединок в 10-м раунде, хотя все уже шло к судейским запискам.

На протяжении поединка Леапаи много атаковал, но все его атаки читались Паркером, который легко уходил от ударов, перехватывал и работал по корпусу.

Но стоит отметить, что Леапаи хорошо держался. Настолько, что Паркер разуверившись в нокауте, стал экономить силы и вкладываться не во все удары.

Ранее Паркер проявил желание боксировать с Александром Усиком.