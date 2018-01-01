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Выхрист выиграл золото Европейских игр в боксе

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Виктор Выхрист одержал победу над французом Мурадом Алиевым.
Виктор Выхрист триумфовал на Европейских играх
Виктор Выхрист триумфовал на Европейских играх
http://noc-ukr.org

Украинец Виктор Выхрист выиграл золотую медаль Европейских игр в боксе.

Боксер показал лучший результат в супертяжелом весе.

Выхрист одержал победу над представителем Франции Мурадом Алиевым раздельным решением судей (4:1).

В третьем раунде у Выхриста появилось рассечение из-за столкновения головами, из-за чего арбитр был вынужден остановить поединок.

Золото Выхриста стало десятым для Украины на Европейских играх.

Ранее сообщалось, что Украины выиграла две серебряные медали в многоборье на Европейских играх.

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Теги: Виктор Выхрист, Европейские игры, бокс
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