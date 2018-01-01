Выхрист выиграл золото Европейских игр в боксе

Виктор Выхрист одержал победу над французом Мурадом Алиевым.

Украинец Виктор Выхрист выиграл золотую медаль Европейских игр в боксе.

Боксер показал лучший результат в супертяжелом весе.

Выхрист одержал победу над представителем Франции Мурадом Алиевым раздельным решением судей (4:1).

В третьем раунде у Выхриста появилось рассечение из-за столкновения головами, из-за чего арбитр был вынужден остановить поединок.

Золото Выхриста стало десятым для Украины на Европейских играх.

Ранее сообщалось, что Украины выиграла две серебряные медали в многоборье на Европейских играх.