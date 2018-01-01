Выхрист выиграл золото Европейских игр в боксе
Виктор Выхрист одержал победу над французом Мурадом Алиевым.
Украинец Виктор Выхрист выиграл золотую медаль Европейских игр в боксе.
Боксер показал лучший результат в супертяжелом весе.
Выхрист одержал победу над представителем Франции Мурадом Алиевым раздельным решением судей (4:1).
В третьем раунде у Выхриста появилось рассечение из-за столкновения головами, из-за чего арбитр был вынужден остановить поединок.
Золото Выхриста стало десятым для Украины на Европейских играх.
Ранее сообщалось, что Украины выиграла две серебряные медали в многоборье на Европейских играх.
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