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Хирн: Ломаченко еще не подписал контракт на бой с Кэмпбеллом

Комментариев: 2
Менеджер сообщил, что переговоры между сторонами продолжаются.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал об особенностях организации поединка за титул WBC между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

"Мы договорились практически по всем пунктам. Но смотрите, что произошло. Я сказал представителям WBC: "Мы согласовали контракт. Бой может пройти на арене О2 в Лондоне. Но не спешите, дождитесь анонса". Через пять минут я вижу у них в соцсетях посты об этом. Я даже не успел поговорить с Кэмпбеллом об этом.

Обе стороны согласовали контракт, но Ломаченко еще не подписал его. Мы уже договорились о дате, деньгах, месте проведения. Обсудили все условия, которые не устраивали Ломаченко, вели переговоры с его промоутерами. Но контракт пока не подписан. А пока соглашение не подпишут обе стороны, мы не можем официально анонсировать бой. Но я думаю, что все разрешится на следующей неделе", - приводит слова Хирна IFL TV.

Ранее Ломаченко высказался о недовольстве Хирна назначением титульного боя с Кэмпбеллом.

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Теги: Василий Ломаченко, Эдди Хирн, Люк Кэмпбелл
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.06.2019, 22:19
Оценка:  -1
гость
Ой как боится от.греб.сти тызды. но отг.реб.ать видимо придётся. Привык химичить всю свою недельную карьеру. то одного с другого веса перетянет. то ещё что нибудь..жу.лик. порядочности никакой..
гость  (аноним)  29.06.2019, 22:07
Оценка:  -2
гость
Ломаченко как всегда засцал..
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