Переключиться на мобильную версию

Комми - Бельтран: видео нокаута

Комментариев: 0
Ричард Комми нокаутировал своего соперника в восьмом раунде.

Ричард Комми и Раймундо Бельтран
Ричард Комми и Раймундо Бельтран
Boxing Scene

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми уверенно победил мексиканца Раймундо Бельтрана.

Ганский боксер доминировал на протяжении всего поединка, несколько раз отправив соперника в нокдаун. В 8-м раунде Бельтран в очередной раз оказался на канвасе и рефери остановил бой.

Отметим, что Раймундо Бельтран не уложился в вес и не мог получить чемпионский пояс в случае своей победы в этом поединке.

Поделись:
Теги: бокс, Ричард Комми, Раймундо Бельтран
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь