Комми - Бельтран: видео нокаута
Ричард Комми нокаутировал своего соперника в восьмом раунде.
Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми уверенно победил мексиканца Раймундо Бельтрана.
Ганский боксер доминировал на протяжении всего поединка, несколько раз отправив соперника в нокдаун. В 8-м раунде Бельтран в очередной раз оказался на канвасе и рефери остановил бой.
Отметим, что Раймундо Бельтран не уложился в вес и не мог получить чемпионский пояс в случае своей победы в этом поединке.
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