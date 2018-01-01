Комми - Бельтран: видео нокаута

Ричард Комми нокаутировал своего соперника в восьмом раунде.

Ричард Комми и Раймундо Бельтран Boxing Scene

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми уверенно победил мексиканца Раймундо Бельтрана.

Ганский боксер доминировал на протяжении всего поединка, несколько раз отправив соперника в нокдаун. В 8-м раунде Бельтран в очередной раз оказался на канвасе и рефери остановил бой.

Отметим, что Раймундо Бельтран не уложился в вес и не мог получить чемпионский пояс в случае своей победы в этом поединке.