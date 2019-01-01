Комми нокаутировал Бельтрана

Ричард Комми уверенно провел защиту своего титула.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми одержал победу над Раймундо Бельтраном, нокаутировав соперника в 8-м раунде.

Уже в первом раунде Бельтран дважды был на канвасе, ответив на это лишь левым хуком. Комми настойчиво пытался завершить бой еще в первом раунде, на что потратил много сил, и в третьем раунде его соперник был близок к тому, чтобы переломить ход поединка. Раймундо начал теснить чемпиона, но это продолжалось лишь до пятого раунда, где Комми вновь отправил соперника в нокдаун левым хуком и ударом по корпусу.

Бельтран поднялся и продолжил поединок, но нокдаун в 8-м раунде стал финальным и обеспечил победу действующему чемпиону.

Отметим, что по ходу поединка соперники несколько раз сталкивались головами, в результате чего у Комми образовалась гематома возле глаза, а у его соперника - рассечение.

Стоит сказать, что Ричард Комми в любом случае сохранил бы за собой чемпионский пояса - Раймундо Бельтран не смог уложиться в вес и бой был на грани срыва.