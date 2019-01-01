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Команды Ломаченко и Кэмпбелла достигли соглашения о поединке

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Бой состоится 31 августа в Великобритании.
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Boxing Scene

Команда чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко официально договорилась с представителями британца Люка Кэмпбелла о месте и дате проведения поединка за вакантный пояс WBC.

Бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне (Великобритания).

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что промоутерские торги, которые были назначены на 26 июня будут отменены, потому что сторонам удалось достичь соглашения.

Кроме того, стало известно, что в андеркарте этого поединка пройдет еще один титульный бой, в котором встретятся чемпион мира WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс и официальный претендент Хулио Сезар Мартинес.

Ранее Ломаченко высказался о недовольстве Хирна назначением титульного боя с Кэмпбеллом.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл
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Источник: Boxingscene.com

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