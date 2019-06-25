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Усик возглавил рейтинг WBO среди супертяжеловесов

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В списках также отметились еще пятеро украинских боксеров.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Всемирная боксерская организация  WBО опубликовала обновленные рейтинги боксеров, в которые попали сразу пять украинцев и один чемпион из Украины.

Отметим, что экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг супертяжеловесов, потому что он стал обязательным претендентом на титул WBO.

Сергей Деревянченко сохранил девятую позицию в рейтинге среднего веса. Виктор Постол вошел в топ-15 боксеров полусреднего веса.

Легковес Денис Беринчик остался на седьмом месте рейтинга своей весовой категории, а Арнольд Хегай поднялся на одну позицию и стал пятым во втором легчайшем весе.

Позиции украинцев в рейтинге WBO:

Супертяжелый вес: Александр Усик – 1-й;

средний вес: Сергей Деревянченко – 9-й;

первый полусредний вес: Виктор Постол – 12-й;

легкий вес: Василий Ломаченко (чемпион), Денис Беринчик – 7-й;

второй легчайший вес: Арнольд Хегай – 5-й.

Ранее сообщалось, что Усик занял второе место в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю.

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Теги: бокс, Александр Усик, Сергей Деревянченко, Виктор Постол, Денис Беринчик, Василий Ломаченко, Арнольд Хегай
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Комментариев (1)
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Лесоруб.  (аноним)  25.06.2019, 18:20
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Лесоруб.
Да всем понятно что это приписка. как может быть Усик номер один в супер тяжёлом весе.. бред чистой воды..
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