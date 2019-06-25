Усик возглавил рейтинг WBO среди супертяжеловесов
Всемирная боксерская организация WBО опубликовала обновленные рейтинги боксеров, в которые попали сразу пять украинцев и один чемпион из Украины.
Отметим, что экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг супертяжеловесов, потому что он стал обязательным претендентом на титул WBO.
Сергей Деревянченко сохранил девятую позицию в рейтинге среднего веса. Виктор Постол вошел в топ-15 боксеров полусреднего веса.
Легковес Денис Беринчик остался на седьмом месте рейтинга своей весовой категории, а Арнольд Хегай поднялся на одну позицию и стал пятым во втором легчайшем весе.
Позиции украинцев в рейтинге WBO:
Супертяжелый вес: Александр Усик – 1-й;
средний вес: Сергей Деревянченко – 9-й;
первый полусредний вес: Виктор Постол – 12-й;
легкий вес: Василий Ломаченко (чемпион), Денис Беринчик – 7-й;
второй легчайший вес: Арнольд Хегай – 5-й.
Ранее сообщалось, что Усик занял второе место в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю.
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