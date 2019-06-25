Переключиться на мобильную версию

Кличко был на грани смерти на яхте в Мальорке

Комментариев: 4
На арендованной украинцем яхте вспыхнул пожар, когда она находилась в море.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко проводит свой отпуск с семьей и друзьями в Испании.

Во время катания на арендованной яхте в Мальорке Владимир едва не погиб. По информации Bild, когда судно находилось в 11 километрах от берега, в машинном отделении произошел пожар. Сотрудники пожарной службы оперативно спасли пассажиров яхты.

Читай также: На капитанской повязке Севильи появятся имена погибших игроков клуба

“Будьте осторожны со своими желаниями: судьба восприняла мое пожелание “немного адреналина“ в буквальном смысле слова, и наша прогулка на яхте в воскресенье ночью закончилась пожаром. Семья и друзья были эвакуированы береговой охраной и пожарной спасательной командой. Не беспокойтесь: у нас все хорошо“, - написал Владимир в Twitter.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко получил награду “Инноватор года“.

Поделись:
Теги: бокс, Владимир Кличко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Irena    25.06.2019, 13:34
Оценка:  0
Irena
Нечего по мальоркам кататься. Пора бы уже чем-то заниматься
гость  (аноним)  25.06.2019, 13:23
Оценка:  0
гость
А кто беспокоился то?)
гость  (аноним)  25.06.2019, 13:11
Оценка:  0
гость
Видимо мы должны посочувствовать Володе?
Яхта, море, солнце, бухло, наркота, потаскухи ... и тут, досадное недоразумение! Ай-яй-яй-яй
гость  (аноним)  25.06.2019, 13:09
Оценка:  0
гость
Сайентологи размягчили адреналином Володькин пробитый мозг.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь