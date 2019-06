Кличко был на грани смерти на яхте в Мальорке

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко проводит свой отпуск с семьей и друзьями в Испании.

Во время катания на арендованной яхте в Мальорке Владимир едва не погиб. По информации Bild, когда судно находилось в 11 километрах от берега, в машинном отделении произошел пожар. Сотрудники пожарной службы оперативно спасли пассажиров яхты.

“Будьте осторожны со своими желаниями: судьба восприняла мое пожелание “немного адреналина“ в буквальном смысле слова, и наша прогулка на яхте в воскресенье ночью закончилась пожаром. Семья и друзья были эвакуированы береговой охраной и пожарной спасательной командой. Не беспокойтесь: у нас все хорошо“, - написал Владимир в Twitter.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM