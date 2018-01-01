Переключиться на мобильную версию

Хирн: Уайт уже 600 дней ждет титульный бой с Уайлдером

Комментариев: 0
Британский промоутер отметил, что уже пора назначить дату боя Уайт - Уайлдер.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Диллиана Уайта, считает, что Всемирный боксерский совет (WBC) должен назначить дату боя с чемпионом организации Деонтеем Уайлдером.

По мнению Хирна, его подопечный, который уже долгое время находится на первом месте в рейтинге WBC, должен получить свой шанс завоевать чемпионский пояс.

Читай также: Уайт: Уайлдер снова убегает от больших боев. Его следующий соперник - старый пенсионер

“Мы приблизились к организации боя Уайт - Уайлдер. Мы не сдаемся и будем настаивать на этом поединке. Диллиан уже 600 дней является первым номером в рейтинге WBC и ждет титульного боя. За это время он сразился с Чисорой, Хелениусом, Брауном, Паркером и снова с Чисорой.

Он уже 600 дней ждет. Давайте не будем заставлять его ждать 800 или 900 дней. Сейчас мы хотим услышать точную дату, которую утвердит WBC. Мы хотим знать, когда Уайлдер проведет бой с победителем пары Уайт - Ривас“, - цитирует Хирна Bad Left Hook.

Отметим, что бой Диллиана Уайта с Оскаром Ривасом состоится 20 июля на О2 Арене в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт пока не думает о бое с Деонтеем Уайлдером.

Поделись:
Теги: бокс, Эдди Хирн, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь