Хирн: Уайт уже 600 дней ждет титульный бой с Уайлдером

Британский промоутер отметил, что уже пора назначить дату боя Уайт - Уайлдер.

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Диллиана Уайта, считает, что Всемирный боксерский совет (WBC) должен назначить дату боя с чемпионом организации Деонтеем Уайлдером.

По мнению Хирна, его подопечный, который уже долгое время находится на первом месте в рейтинге WBC, должен получить свой шанс завоевать чемпионский пояс.

Читай также: Уайт: Уайлдер снова убегает от больших боев. Его следующий соперник - старый пенсионер

“Мы приблизились к организации боя Уайт - Уайлдер. Мы не сдаемся и будем настаивать на этом поединке. Диллиан уже 600 дней является первым номером в рейтинге WBC и ждет титульного боя. За это время он сразился с Чисорой, Хелениусом, Брауном, Паркером и снова с Чисорой.

Он уже 600 дней ждет. Давайте не будем заставлять его ждать 800 или 900 дней. Сейчас мы хотим услышать точную дату, которую утвердит WBC. Мы хотим знать, когда Уайлдер проведет бой с победителем пары Уайт - Ривас“, - цитирует Хирна Bad Left Hook.

Отметим, что бой Диллиана Уайта с Оскаром Ривасом состоится 20 июля на О2 Арене в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт пока не думает о бое с Деонтеем Уайлдером.