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Бриедис - новый чемпион WBO в тяжелом весе

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Майрис Бриедис все же получил чемпионский пояс Всемирной боксерской организации.
Майрис Бриедис
Майрис Бриедис
Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила свои рейтинги, по итогам которых польский боксер Кшиштоф Гловацки потерял статус чемпиона мира в тяжелом весе.

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Новым обладателем этого титула в весе до 91 кг стал латвиец Майрис Бриедис, который 15-го июня в Риге в спорном бою победил Гловацки техническим нокаутом в третьем раунде.

Отметим, что до обновления рейтингов было неизвестно, получил ли Бриедис чемпионский титул, так как были заявления о том, что WBO в последний момент не санкционировала бой.

Ранее сообщалось, что WBC за несколько часов до боя Бриедис - Гловацки отказался выставлять вакантный чемпионский пояс.

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Теги: бокс, Майрис Бриедис, WBO, чемпионский пояс
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Oldchap    25.06.2019, 12:14
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