Бриедис - новый чемпион WBO в тяжелом весе

Майрис Бриедис все же получил чемпионский пояс Всемирной боксерской организации.

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила свои рейтинги, по итогам которых польский боксер Кшиштоф Гловацки потерял статус чемпиона мира в тяжелом весе.

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Новым обладателем этого титула в весе до 91 кг стал латвиец Майрис Бриедис, который 15-го июня в Риге в спорном бою победил Гловацки техническим нокаутом в третьем раунде.

Отметим, что до обновления рейтингов было неизвестно, получил ли Бриедис чемпионский титул, так как были заявления о том, что WBO в последний момент не санкционировала бой.

Ранее сообщалось, что WBC за несколько часов до боя Бриедис - Гловацки отказался выставлять вакантный чемпионский пояс.