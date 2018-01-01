Джейкобс планирует опуститься в первый средний вес - источник

Возвращение боксера в ринг планируется осенью.

Бывший чемпион мира в среднем весе Даниэль Джейкобс (34-3, 29 КО) собирается вернуться в ринг осенью.

Как сообщает инсайдер Майк Коппинджер в своем аккаунте в Twitter, ссылаясь на менеджера боксера Кита Коннолли, Джейкобс готовиться провести следующий бой в октябре-ноябре на DAZN.

Ожидается, что он опустится до суперсреднего веса (69,85 кг - 154 фунта) из-за того, что ему было тяжело сделать 160 фунтов (72,574 кг) для боя с Альваресом.

Напомним, в своем последнем бою в мае этого года Даниэль Джейкобс проиграл титул IBF в среднем весе Саулю Альваресу.