Уайлдер проиграл в суде Поветкину по делу о сорванном бое

Американец не получит компенсацию за сорванный Александром Поветкиным поединок.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проиграл в суде по делу о компенсации от Александра Поветкина за сорванный бой.

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Как сообщает BoxingTalk, апелляционный суд в США отверг претензии Уайлдера о выплате ему гонорара за несостоявшийся поединок. Отмечается, что ответственность за срыв боя между боксерами несет WBC, а не промоутерская компания Поветкина.

Напомним, в 2016-м году россиянин должен был драться с Уайлдером, но провалил допинг-тест. В организме Поветкина был обнаружен мельдоний. В связи с этим Уайлдер требовал, чтобы промоутерская компания Поветкина Мир бокса выплатила ему 4,37 миллиона долларов компенсации.

Ранее сообщалось, что американец Деотей Уайлдер проведет еще два боя с именитым Тайсоном Фьюри.