Чарли Эдвардс может провести бой на разогреве Ломаченко

Чарли Эдвардс проведет обязательную защиту титула.

Чемпион мира в наилегчайшем весе британец Чарли Эдвардс договорился о поединке со своим обязательным претендентом, мексиканцем Хулио Сезаром Мартинесом без промоутерских торгов.

Представители WBC сообщили, что о бое объявят в ближайшее время. Если сделка будет достигнута, поединок состоится 31-го августа на лондонской арене O2, возможно, в качестве со-главного события объединительного боя между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.