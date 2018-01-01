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Чарли Эдвардс может провести бой на разогреве Ломаченко

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Чарли Эдвардс проведет обязательную защиту титула.
Чарли Эдвардс может провести бой на разогреве Ломаченко

Чемпион мира в наилегчайшем весе британец Чарли Эдвардс договорился о поединке со своим обязательным претендентом, мексиканцем Хулио Сезаром Мартинесом без промоутерских торгов.

Представители WBC сообщили, что о бое объявят в ближайшее время. Если сделка будет достигнута, поединок состоится 31-го августа на лондонской арене O2, возможно, в качестве со-главного события объединительного боя между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

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