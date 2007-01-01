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Малиньяджи принял решение завершить карьеру

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Американец считает, что он уже слишком стар.
Пол Малиньяджи
Пол Малиньяджи
Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи заявил, что завершает профессиональную карьеру. Напомним, в ночь с 22 на 23 июня американец [[link_local link_article_id="1025660"]]проиграл Артему Лобову[[/link_local]] в бою на кулаках.

"Мне уже 38 лет. Наверное, я уже слишком стар, чтобы безболезненно возобновлять карьеру. Однако я бы все равно поступил так же. Я думал, что смогу выиграть бой с Лобовым. Но теперь с поединками покончено, я ухожу", - приводит слова Малиньяджи MMA Fighting.

Напомним, американец являлся чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях: в первой полусредней (2007–2008) и полусредней (2012–2013).  

Ранее сообщалось, что Малиньяджи плюнул в Лобова перед их поединком.

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Теги: Пол Малиньяджи, Артем Лобов, бокс
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