Переключиться на мобильную версию

Руис рассказал, на что потратил гонорар от боя с Джошуа

Комментариев: 2
Энди Руис рассказал о первой покупке после выигранного чемпионства.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис поделился информацией о том, куда потратил свой гонорар за бой с Энтони Джошуа.

По словам боксера, первой покупкой стал автомобиль для мамы, поскольку в юности, он часто ломал ее машины.

"В первую очередь я купил маме автомобиль. Это была первая покупка на полученные от поединка деньги. Я приобрел маме машину, поскольку в юности сломал много ее автомобилей. Поэтому она заслужила новую классную тачку", - цитирует Руиса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Александр Усик назначен официальным претендентом на бой с победителем реванша Руис - Джошуа.

Поделись:
Теги: Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  23.06.2019, 12:57
Оценка:  0
гость
Настоящий братан. Низкий поклон матери за такого богатыря, ушатавшего Джошуа.
Firstfurion    23.06.2019, 12:52
Оценка:  0
Firstfurion
Забота о матери это святое, молодец!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь