Руис рассказал, на что потратил гонорар от боя с Джошуа

Энди Руис рассказал о первой покупке после выигранного чемпионства.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис поделился информацией о том, куда потратил свой гонорар за бой с Энтони Джошуа.

По словам боксера, первой покупкой стал автомобиль для мамы, поскольку в юности, он часто ломал ее машины.

"В первую очередь я купил маме автомобиль. Это была первая покупка на полученные от поединка деньги. Я приобрел маме машину, поскольку в юности сломал много ее автомобилей. Поэтому она заслужила новую классную тачку", - цитирует Руиса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Александр Усик назначен официальным претендентом на бой с победителем реванша Руис - Джошуа.