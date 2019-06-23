Руис рассказал, на что потратил гонорар от боя с Джошуа
Энди Руис рассказал о первой покупке после выигранного чемпионства.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис поделился информацией о том, куда потратил свой гонорар за бой с Энтони Джошуа.
По словам боксера, первой покупкой стал автомобиль для мамы, поскольку в юности, он часто ломал ее машины.
"В первую очередь я купил маме автомобиль. Это была первая покупка на полученные от поединка деньги. Я приобрел маме машину, поскольку в юности сломал много ее автомобилей. Поэтому она заслужила новую классную тачку", - цитирует Руиса BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Александр Усик назначен официальным претендентом на бой с победителем реванша Руис - Джошуа.
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