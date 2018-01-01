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Сиренко перевесил соперника перед боем

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Украинец проведет поединок с россиянином Денисом Бахтовым.
Владислав Сиренко / instagram.com/vladsirenko
Владислав Сиренко / instagram.com/vladsirenko
Владислав Сиренко

Чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко свой ближайший поединок проведет с россиянином Денисом Бахтовым.

Накануне боя боксеры провели официальную процедуру взвешивания. Оба спортсмена вписались в вес, но Сиренко перевесил соперника на 1 килограмм.

Весы под Владиславом показали 111 кг, его соперник завесил на 110.

Напомним, поединок состоится 23 июня в Претории (Южная Африка) и пройдет в 8-раундовом формате.

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Теги: Владислав Сиренко, бокс, Денис Бахтов
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