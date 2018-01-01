Сиренко перевесил соперника перед боем

Украинец проведет поединок с россиянином Денисом Бахтовым.

Чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко свой ближайший поединок проведет с россиянином Денисом Бахтовым.

Накануне боя боксеры провели официальную процедуру взвешивания. Оба спортсмена вписались в вес, но Сиренко перевесил соперника на 1 килограмм.

Весы под Владиславом показали 111 кг, его соперник завесил на 110.

Напомним, поединок состоится 23 июня в Претории (Южная Африка) и пройдет в 8-раундовом формате.