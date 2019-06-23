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Усик стал обязательным претендентом для победителя реванша Руис - Джошуа

Комментариев: 4
Александр Усик - обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе.
Усик стал обязательным претендентом для победителя реванша Руис - Джошуа

Всемирная боксерская организация назначила Александра Усика обязательным претендентом на свой пояс в супертяжелом весе, сообщает BoxingScene.

Сейчас титул принадлежит Энди Руису, который отобрал его и еще три пояса (IBF, WBA, IBO) у Энтони Джошуа, которого победил нокаутом.

Отметим, что решение WBO не всеми воспринялось положительно, поскольку боксером с самым высоким рейтингом  является Диллиан Уайт и именно его сторонники требовали отложить решение до 22 июля, когда он проведет свой бой с Оскаром Ривасом.

Однако, в организации решили, что статут Усика как супер чемпиона в тяжелом весе дает ему право "переступить" через Уайта.

Напомним, что дебют Усика в супертяжах был отложен из-за его травмы и планируется в сентябре в США в бою против Карлоса Такама.

Реванш Руиса и Джошуа должен состоятся в конце нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Усик занял второе место в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю.

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Теги: Александр Усик, бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа
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Комментариев (4)
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Русский  (аноним)  23.06.2019, 11:27
Оценка:  -1
Русский
Я наоборот хочу чтоб Усик поскорей вышел на Джошуа и посрамил скептиков. Очень очень рад этому решению. Вот это правильно и быстро. Лучше только Дылдер. Ну сойдёт и Джошуа. Саша выходи! Давайте скинемся ему на памятник.
kostia900    23.06.2019, 10:40
Оценка:  -2
kostia900
Да какой претендент???Пусть хоть 1н бой проведет в тяжах))главное чтоб не сдулся,после 1го боя
гость  (аноним)  23.06.2019, 10:39
Оценка:  -3
гость
Вот так хох.лы и живут. не законно всё решают..
BROKER666    23.06.2019, 10:54
Оценка:  +2
BROKER666
ну ты и г0ндон лишнехромосомный... читать научись фуфло ордынское: "Всемирная боксерская организация назначила Александра Усика..."
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