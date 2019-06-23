Усик стал обязательным претендентом для победителя реванша Руис - Джошуа

Александр Усик - обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе.

Всемирная боксерская организация назначила Александра Усика обязательным претендентом на свой пояс в супертяжелом весе, сообщает BoxingScene.

Сейчас титул принадлежит Энди Руису, который отобрал его и еще три пояса (IBF, WBA, IBO) у Энтони Джошуа, которого победил нокаутом.

Отметим, что решение WBO не всеми воспринялось положительно, поскольку боксером с самым высоким рейтингом является Диллиан Уайт и именно его сторонники требовали отложить решение до 22 июля, когда он проведет свой бой с Оскаром Ривасом.

Однако, в организации решили, что статут Усика как супер чемпиона в тяжелом весе дает ему право "переступить" через Уайта.

Напомним, что дебют Усика в супертяжах был отложен из-за его травмы и планируется в сентябре в США в бою против Карлоса Такама.

Реванш Руиса и Джошуа должен состоятся в конце нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Усик занял второе место в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю.