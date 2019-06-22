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Де Ла Хойя: Думал что Джошуа лучший супертяж, а Руис его просто сломал

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Специалист поглумился над известным боксером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Глава известной промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя заявил, что не ожидал такого поражения от Энтони джошуа, как в бою против Энди Руиса. Специалиста цитирует boxingnews24.

"Я просто был уверен в Джошуа. Никто даже и не думал, что Руис его так легко победит. У меня закрадывалась мысль, что Руис может нанести точный удар и сломать Джошуа. Но я был уверен, то Энтони - лучший супертяж.

Перед боем люди все глумились над Руисом. Он оказался достаточно быстрым и техничным. Теперь можно поглумиться над Джошуа", - сказал Де Ла Хойя.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа
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Комментариев (1)
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Meritus    22.06.2019, 15:10
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Meritus
Поразка піде Джошуа на користь.
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