Де Ла Хойя: Думал что Джошуа лучший супертяж, а Руис его просто сломал

Специалист поглумился над известным боксером.

Глава известной промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя заявил, что не ожидал такого поражения от Энтони джошуа, как в бою против Энди Руиса. Специалиста цитирует boxingnews24.

"Я просто был уверен в Джошуа. Никто даже и не думал, что Руис его так легко победит. У меня закрадывалась мысль, что Руис может нанести точный удар и сломать Джошуа. Но я был уверен, то Энтони - лучший супертяж.

Перед боем люди все глумились над Руисом. Он оказался достаточно быстрым и техничным. Теперь можно поглумиться над Джошуа", - сказал Де Ла Хойя.