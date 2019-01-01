Руис: Реванш с Джошуа закончится так же, как и первый бой

Мексиканец намерен защитить свои чемпионские пояса.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис считает, что второй бой с британцем Энтони Джошуа закончится его победой. По словам мексиканского чемпиона, ЭйДжею придется очень упорно поработать, чтобы не быть нокаутированным.

"У меня складывается такое ощущение, что Эдди Хирн пытается оправдать поражение Джошуа. На самом деле все очень просто: Энтони дрался с голодным парнем, который не имел права облажаться на глазах у своей семьи.

Реванш будет таким же, как и первый бой. Скажу даже больше, я буду еще более подготовлен ко второму бою. Мне известны все слабости Джошуа. Единственный шанс для него - все время двигаться вокруг меня. Джошуа - далеко не лучший боксер, но наш поединок будет очень интересным", – приводит слова Руиса Metro.