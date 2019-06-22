Хирн: Считаю, что бой Уайлдера с Ортисом не состоится

Промоутер уверен, что следующим соперником Деонтея станет Фьюри.

Промоутер британского боксера Диллиана Уайта Эдди Хирн считает, что поединок чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера с кубинцем Луисом Ортисом не состоится.

По словам функционера, Уайлдер проведет второй поединок с Тайсоном Фьюри, а победитель этого боя встретится с его подопечным Диллианом Уайтом.

“Я не верю, что Уайлдер выйдет на ринг с Ортисом. Считаю, что его следующим соперником станет Тайсон Фьюри. По моему мнению, победитель этого боя обязан потом боксировать с Диллианом Уайтом.

Учитывая, что команда Уайлдера отказалась от поединка с Джошуа, я не думаю, что Деонтей рискнет драться с Ортисом. Мой прогноз: Уайлдер и Фьюри проведут реванш до конца этого года, а затем победитель сразится с Уайтом“, – приводит слова Хирна Boxing News 24.