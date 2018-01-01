Ковнацки - Арреола: первая дуэль взглядов
Поединок между боксерами состоится 3 августа.
Польский супертяжеловес Адам Ковнацки и американец Крис Арреола провели свою первую дуэль взглядов.
Отметим, что боксеры уважительно относятся друг к другу, поскольку пожали друг другу руки после дуэли взглядов. Потом прошла пресс-конференция, где спортсмены ответили на вопросы журналистов.
Напомним, бой Ковнацки - Арреола состоится 3 августа в Нью-Йорке.
Ранее поляк заявил, что не нужно иметь идеальное тело, чтобы быть одним из лучших боксеров в истории.
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