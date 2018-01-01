Ковнацки - Арреола: первая дуэль взглядов

Поединок между боксерами состоится 3 августа.

Адам Ковнацки и Крис Арреола Boxing Scene

Польский супертяжеловес Адам Ковнацки и американец Крис Арреола провели свою первую дуэль взглядов.

Отметим, что боксеры уважительно относятся друг к другу, поскольку пожали друг другу руки после дуэли взглядов. Потом прошла пресс-конференция, где спортсмены ответили на вопросы журналистов.

Напомним, бой Ковнацки - Арреола состоится 3 августа в Нью-Йорке.

Ранее поляк заявил, что не нужно иметь идеальное тело, чтобы быть одним из лучших боксеров в истории.