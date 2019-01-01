Паркер: В боксе нужно проверять себя только на лучших бойцах, и Усик один из таких
Новозеландский супертяжеловес хочет выйти на ринг с украинцем.
Бывший чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер рассказал, что хотел бы провести бой с Александром Усиком.
“Я хотел бы поприветствовать Усика в супертяжелом дивизионе. Он является великим бойцом. То, что он сделал в тяжелом весе — удивительно.
В боксе нужно проверять себя на лучших в мире, и Усик, без сомнения, один из таких“, – приводит слова Паркера Boxing Scene.
Ранее сообщалось ,что Паркер подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном на 3 боя.
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