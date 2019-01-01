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Паркер: В боксе нужно проверять себя только на лучших бойцах, и Усик один из таких

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Новозеландский супертяжеловес хочет выйти на ринг с украинцем.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер рассказал, что хотел бы провести бой с Александром Усиком.

“Я хотел бы поприветствовать Усика в супертяжелом дивизионе. Он является великим бойцом. То, что он сделал в тяжелом весе — удивительно.

В боксе нужно проверять себя на лучших в мире, и Усик, без сомнения, один из таких“, – приводит слова Паркера Boxing Scene.

Ранее сообщалось ,что Паркер подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном на 3 боя.

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Теги: бокс, Джозеф Паркер, Александр Усик, поединок.
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